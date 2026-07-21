В Госдуме предупредили Азербайджан о рисках сближения с Европой
Курс Азербайджана на отдаление от России и сближение с европейскими странами не принесет успеха и приведет к серьезным экономическим и политическим проблемам. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил депутат Государственной думы Александр Толмачев, комментируя недавние заявления Баку о желании начать стратегический диалог с Германией.
Парламентарий указал, что Баку намеренно повторяет путь Еревана. По его словам, разрыв прочных и перспективных связей с Москвой уже обернулся для Армении тяжелыми трудностями, с которыми республике приходится справляться самостоятельно.
Толмачев подчеркнул, что само по себе партнерство с государствами Европы не является чем-то плохим. Главная проблема заключается в том, что новые союзники выдвигают в качестве ключевого условия полное прекращение любого сотрудничества с Российской Федерацией.
«Жаль, что Азербайджан не учится на ошибках Украины и Армении», – подчеркнул Толмачев.
В итоге, лишив государство защиты и поддержки со стороны России, европейские политики начинают использовать его исключительно в собственных интересах, подобно разменной фигуре в большой геополитической игре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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