Роспотребнадзор запросил у Турции данные о вспышке вируса Коксаки

Роспотребнадзор направил официальные запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди отдыхающих. Об этом ведомство сообщило в своем канале на платформе «Макс».

Поводом для обращения стали сведения о случаях заражения российских туристов, включая детей, в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Российская сторона запросила официальные данные по результатам расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.