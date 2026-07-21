Роспотребнадзор запросил у Турции данные о вспышке вируса Коксаки
Роспотребнадзор направил официальные запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди отдыхающих. Об этом ведомство сообщило в своем канале на платформе «Макс».
Поводом для обращения стали сведения о случаях заражения российских туристов, включая детей, в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Российская сторона запросила официальные данные по результатам расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.
Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания аналогичное письмо с требованием предоставить информацию было также направлено в АТОР.
Вирус Коксаки представляет собой высококонтагиозную кишечную инфекцию, которая чаще всего поражает детей и сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек.
На фоне участившихся случаев заражения в Турции туристов, академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не выезжать на отдых за рубеж из-за риска инфекций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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