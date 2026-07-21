Врач предупредила россиян об опасности переносить болезни на ногах
Привычка переносить различные заболевания без соблюдения постельного режима может привести к опасным осложнениям для здоровья. Об этом в беседе с Лентой.ру рассказала заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович.
По словам медика, игнорирование необходимости отдыха способно спровоцировать затяжное или атипичное развитие недуга, а также его переход в хроническую стадию. Специалист предупредила, что в наиболее редких и сложных случаях подобная беспечность грозит пациентам инвалидностью и полной утратой трудоспособности.
Аранович также обратила внимание на растущую тенденцию среди россиян ставить себе диагнозы самостоятельно при помощи нейросетей. Такая практика серьезно затрудняет процесс адекватного подбора терапии и мешает правильному лечению.
Чаще всего пренебрегают больничным офисные сотрудники и даже медицинские работники, ошибочно полагая, что активный образ жизни ускорит выздоровление. При этом угроза здоровью возникает не только при банальных ОРВИ, но и при куда более опасных состояниях, включая пневмонию, сбои в работе пищеварительного тракта и другие серьезные нарушения функционирования внутренних органов.
В России 44% мужчин не обращаются за помощью к врачу при необходимости, ранее отмечал в беседе с НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
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