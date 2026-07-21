Врач предупредила россиян об опасности переносить болезни на ногах

Привычка переносить различные заболевания без соблюдения постельного режима может привести к опасным осложнениям для здоровья. Об этом в беседе с Лентой.ру рассказала заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович.

По словам медика, игнорирование необходимости отдыха способно спровоцировать затяжное или атипичное развитие недуга, а также его переход в хроническую стадию. Специалист предупредила, что в наиболее редких и сложных случаях подобная беспечность грозит пациентам инвалидностью и полной утратой трудоспособности.

Аранович также обратила внимание на растущую тенденцию среди россиян ставить себе диагнозы самостоятельно при помощи нейросетей. Такая практика серьезно затрудняет процесс адекватного подбора терапии и мешает правильному лечению.