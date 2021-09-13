«Воздушное такси». Авиаэксперт оценил риски полета на рухнувшем L-410
В участившихся случаях крушений самолетов есть системный фактор, но назвать точную причину затруднительно, отметил Вадим Лукашевич.
Самолет L-410 потерпел крушение в воскресенье в Иркутской области. По последним данным, погибли четыре человека, 12 пострадали. Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал НСН, почему самолеты стали падать чаще и что могло стать причиной авиакатастрофы.
«Как правило, маленькие аэродромы всегда хуже оборудованы системами автоматической посадки, их может просто не быть. Малая авиация подразумевает более высокую выучку пилотов. Если жесткая посадка, то это, скорее всего, ошибка пилотирования либо погодные условия. Здесь не видно проблемы с самолетом, причиной вряд ли стало плохое состояние, техническое обслуживание», - предположил Лукашевич.
Авиаэксперт также отметил, что модель потерпевшего крушение самолета не вызывала вопросов за время своей эксплуатации.
«L-410 – это нормальная машина для местных авиалиний, чешского производства, изначально производилась с учетом наших стандартов и нормативов. Особых вопросов нет, такое маленькое воздушное такси. Сама по себе смена производства – то, что его с 2018 года производят в Екатеринбурге – не должна влиять», - отметил он.
Бывший конструктор подтвердил, что крушения в России стали происходить чаще, однако подчеркнул, что причины в каждом случае были разные.
«Возросла интенсивность полетов. Последние годы она была невысокой как в военной авиации, так и в гражданской в связи с ковидом. Очевидно, есть какой-то системный фактор, который мы не видим. Нужно внимательнейшим образом посмотреть, что происходит с нашей авиацией. Идет полоса аварий, идет она сплошняком, в разных местах, с разными типами самолетов, в разных условиях полетов и по разным причинам. Надо разбираться с каждым происшествием и пытаться вычленить что-то такое, что их объединяет. Плохая организация полетов, плохая подготовка – не знаю, что именно, но я бы не стал выделять один признак и на нем концентрироваться. К Росавиации в этом случае есть вопросы, но половина происшествий – это военная авиация, относящаяся к Минобороны. Катастрофы и летные происшествия случаются всегда, даже если летчики были опытные. Взять Ил-112В: это были самые, наверное, опытные пилоты в стране. Но там сработал технический фактор. Если брать случай в Комсомольске-на-Амуре, то там руководитель полетами приказал летчику катапультироваться, а самолет улетел дальше. Тут к летчику вопросов нет, он выполнил приказ», - пояснил Лукашевич.
Ранее в эфире НСН эксперты подтвердили, что в России самолеты стали разбиваться чаще. Они уточнили, почему так происходит, и есть ли связь между последними инцидентами.
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