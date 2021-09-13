«Воздушное такси». Авиаэксперт оценил риски полета на рухнувшем L-410

Самолет L-410 потерпел крушение в воскресенье в Иркутской области. По последним данным, погибли четыре человека, 12 пострадали. Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал НСН, почему самолеты стали падать чаще и что могло стать причиной авиакатастрофы.

«Как правило, маленькие аэродромы всегда хуже оборудованы системами автоматической посадки, их может просто не быть. Малая авиация подразумевает более высокую выучку пилотов. Если жесткая посадка, то это, скорее всего, ошибка пилотирования либо погодные условия. Здесь не видно проблемы с самолетом, причиной вряд ли стало плохое состояние, техническое обслуживание», - предположил Лукашевич.

Авиаэксперт также отметил, что модель потерпевшего крушение самолета не вызывала вопросов за время своей эксплуатации.

«L-410 – это нормальная машина для местных авиалиний, чешского производства, изначально производилась с учетом наших стандартов и нормативов. Особых вопросов нет, такое маленькое воздушное такси. Сама по себе смена производства – то, что его с 2018 года производят в Екатеринбурге – не должна влиять», - отметил он.