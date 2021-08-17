Экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112В погиб

Напомним, опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме «Армия-2021».

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. отмечает RT. В качестве основных версий крушения Ил-112В рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.





