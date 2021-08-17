Экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112В погиб

Экипаж самолета Ил-112В, который ранее во вторник разбился в подмосковной Кубинке, погиб. Об этом заявили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там добавили, что ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших.

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Напомним, опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме «Армия-2021».

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. отмечает RT. В качестве основных версий крушения Ил-112В рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеКрушение Самолета
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