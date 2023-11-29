Система ПВО уничтожила дрон над Ростовской областью
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.
Губернатор региона Василий Голубев также подтвердил уничтожении украинского дрона. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что группировка ВС РФ «Юг» на донецком направлении освободила населенный пункт Артемовское в ДНР.
Днем ранее российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве также отчитались об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении и трех атак на донецком направлении. Российские средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть беспилотников ВСУ, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru