Система ПВО сбила две ракеты над Белгородом

По его словам, в результате была повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, а также найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке.

«Главное - жертв и пострадавших нет», - написал глава региона, пообещав позже поделиться подробностями инцидента.

Ранее Гладков до 22 сентября продлил в Белгородской области действие «жёлтого» уровня террористической опасности.