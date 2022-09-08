Система ПВО сбила две ракеты над Белгородом

Российская система ПВО сбила две ракеты над Белгородом. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Система ПВО сбила беспилотник в Севастополе

По его словам, в результате была повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, а также найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке.

«Главное - жертв и пострадавших нет», - написал глава региона, пообещав позже поделиться подробностями инцидента.

Ранее Гладков до 22 сентября продлил в Белгородской области действие «жёлтого» уровня террористической опасности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:СпецоперацияПВОРакетаБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры