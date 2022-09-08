Система ПВО сбила две ракеты над Белгородом
Российская система ПВО сбила две ракеты над Белгородом. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате была повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, а также найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке.
«Главное - жертв и пострадавших нет», - написал глава региона, пообещав позже поделиться подробностями инцидента.
Ранее Гладков до 22 сентября продлил в Белгородской области действие «жёлтого» уровня террористической опасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- Bloomberg: Блинкен и Кулеба встретились в Киеве
- СМИ: состояние здоровья британской королевы Елизаветы II ухудшилось
- Кудрин назвал главную слабость российской экономики
- СМИ: Взрыв прогремел в квартире на северо-западе Москвы
- Норвегия поставит на Украину 160 реактивных ракет
- Система ПВО сбила две ракеты над Белгородом
- Мишустин заявил о росте нефтегазовых доходов РФ
- СМИ: Блинкен неожиданно приехал в Киев
- Минувшее лето в Европе стало самым жарким в истории
- В России зафиксировали второй случай оспы обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru