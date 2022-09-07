В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 сентября

«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 22 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлили до 22 сентября

«До 22 сентября в регионе действует "желтый" уровень террористической опасности», — написал глава области в Telegram.

Гладков отметил, что меры позволяют региональным властям скоординировать усилия разных органов и повысить бдительность, пишет RT.

Ранее «желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области, меры будут действовать до 22 сентября, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:РегионыБорьба С ТерроризмомБелгород
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