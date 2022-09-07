В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 сентября
«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 22 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«До 22 сентября в регионе действует "желтый" уровень террористической опасности», — написал глава области в Telegram.
Гладков отметил, что меры позволяют региональным властям скоординировать усилия разных органов и повысить бдительность, пишет RT.
Ранее «желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области, меры будут действовать до 22 сентября, напоминает РИА ФАН.
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