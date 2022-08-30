Система ПВО сбила беспилотник в Севастополе
30 августа 202213:00
Система ПВО сработала в Севастополе, по предварительным данным, в районе села Верхнесадовое был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового», - написал чиновник в Telegram.
Развожаев подчеркнул, что сейчас «горизонт чист», ситуация под контролем.
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30 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru