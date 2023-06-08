Система ПВО поразила две воздушные цели над Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом рано утром 8 июня. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков заявил, что над Белгородом вновь сработала система ПВО

«Сработала ... система ПВО по 2 воздушным целям», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Специалисты уточняют последствия ЧП на земле, пишет Газета.ру.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили украинские истребители МиГ-29 и Су-27 в Запорожской области и Донецкой народной республике, напоминает телеканал «360».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПВОБелгород

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