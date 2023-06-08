Система ПВО поразила две воздушные цели над Белгородом
8 июня 202307:59
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом рано утром 8 июня. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сработала ... система ПВО по 2 воздушным целям», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Специалисты уточняют последствия ЧП на земле, пишет Газета.ру.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили украинские истребители МиГ-29 и Су-27 в Запорожской области и Донецкой народной республике, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru