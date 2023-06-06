Гладков заявил, что над Белгородом вновь сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что российская ПВО сработала над столицей региона по двум воздушным целям.

Губернатор: ВСУ нет на территории Белгородской области

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что за прошедшую неделю в результате обстрелов в населённых пунктах Белгородской области были повреждены или уничтожены 1150 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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