Гладков заявил, что над Белгородом вновь сработала система ПВО
6 июня 202316:07
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что российская ПВО сработала над столицей региона по двум воздушным целям.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что за прошедшую неделю в результате обстрелов в населённых пунктах Белгородской области были повреждены или уничтожены 1150 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу заявил о начале контрнаступления ВСУ
- МЧС отправило в Херсонскую область группу спасателей
- Гладков заявил, что над Белгородом вновь сработала система ПВО
- Путин наградил Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени
- Путин наградил Орденом Мужества Прилепина
- Глава Новой Каховки заявил, что восстановить Каховскую ГЭС невозможно
- После разрушения Каховской ГЭС эвакуировали около 900 человек
- Евросоюз обвинил Россию в атаке на Каховскую ГЭС
- Песков заявил, что ему неизвестно о планах ввести военное положение в приграничных районах
- Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru