СМИ: Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в Средней Азии

По данным издания, нападение удалось предотвратить.

Как отметил собеседник «Известий», совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» сложно назвать организованной террористической ячейкой: ее сформировали за несколько недель до ЧП. По словам источника, двум злоумышленникам дали инструкции во время их поездки в Турцию, остальных завербовали уже в России. Отмечается, что для атаки подбирали ранее не замеченных в приверженности радикальному исламу.

Кроме того, собеседник издания рассказал, что по дороге в «Крокус» злоумышленники заехали на АЗС и купили бензин, который разлили в пластиковые бутылки и в дальнейшем использовали для поджога зала.

По делу о теракте уже арестовали 11 человек, в числе которых как непосредственные исполнители, так и те, кто может быть причастен к подготовке нападения.

«Будут еще задержания, вне всякого сомнения. На свободе остаются те, кто заказал и оплатил теракт, кто закупал оружие», — подчеркнул один из источников.

