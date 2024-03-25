СМИ: Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в Средней Азии

Организованная группа, которая стоит за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, также готовила атаку в одной из стран Средней Азии. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источники.

Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы должны были получить 500 тысяч рублей

По данным издания, нападение удалось предотвратить.

Как отметил собеседник «Известий», совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» сложно назвать организованной террористической ячейкой: ее сформировали за несколько недель до ЧП. По словам источника, двум злоумышленникам дали инструкции во время их поездки в Турцию, остальных завербовали уже в России. Отмечается, что для атаки подбирали ранее не замеченных в приверженности радикальному исламу.

Кроме того, собеседник издания рассказал, что по дороге в «Крокус» злоумышленники заехали на АЗС и купили бензин, который разлили в пластиковые бутылки и в дальнейшем использовали для поджога зала.

По делу о теракте уже арестовали 11 человек, в числе которых как непосредственные исполнители, так и те, кто может быть причастен к подготовке нападения.

«Будут еще задержания, вне всякого сомнения. На свободе остаются те, кто заказал и оплатил теракт, кто закупал оружие», — подчеркнул один из источников.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Московская ОбластьТеракт

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