СМИ: Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в Средней Азии
Организованная группа, которая стоит за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, также готовила атаку в одной из стран Средней Азии. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источники.
По данным издания, нападение удалось предотвратить.
Как отметил собеседник «Известий», совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» сложно назвать организованной террористической ячейкой: ее сформировали за несколько недель до ЧП. По словам источника, двум злоумышленникам дали инструкции во время их поездки в Турцию, остальных завербовали уже в России. Отмечается, что для атаки подбирали ранее не замеченных в приверженности радикальному исламу.
Кроме того, собеседник издания рассказал, что по дороге в «Крокус» злоумышленники заехали на АЗС и купили бензин, который разлили в пластиковые бутылки и в дальнейшем использовали для поджога зала.
По делу о теракте уже арестовали 11 человек, в числе которых как непосредственные исполнители, так и те, кто может быть причастен к подготовке нападения.
«Будут еще задержания, вне всякого сомнения. На свободе остаются те, кто заказал и оплатил теракт, кто закупал оружие», — подчеркнул один из источников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru