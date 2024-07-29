Синоптики спрогнозировали подъем воды в реках Свердловской области и Приморья

Подъем уровня воды возможен в реках Приморья и Свердловской области, где на протяжении последних дней шли сильные дожди. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщило агентство ТАСС.

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Вильфанд предупредил, что могут быть подтоплены находящиеся вдоль рек села под Екатеринбургом, а также возведенные близко к пойме постройки в Приморском крае.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье на фоне аномальной жары появились два южных вида ос — оса пелопей и сколия-гигант.

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ФОТО: ТАСС / Минстрой РФ
ТЕГИ:НаводнениеПриморский КрайПриморьеСвердловская ОбластьСиноптики

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