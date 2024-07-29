Синоптики спрогнозировали подъем воды в реках Свердловской области и Приморья
29 июля 202414:05
Подъем уровня воды возможен в реках Приморья и Свердловской области, где на протяжении последних дней шли сильные дожди. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщило агентство ТАСС.
Вильфанд предупредил, что могут быть подтоплены находящиеся вдоль рек села под Екатеринбургом, а также возведенные близко к пойме постройки в Приморском крае.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье на фоне аномальной жары появились два южных вида ос — оса пелопей и сколия-гигант.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru