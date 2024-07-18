В Москве из-за жары появились гигантские осы
В Москве и Подмосковье на фоне аномальной жары появились два южных вида ос — оса пелопей и сколия-гигант. Об этом рассказал энтомолог Роман Хряпин агентству городских новостей «Москва».
Ученый рассказал, что такие виды ос охотятся на пауков. Гнезда они строят из глины. Особь эта одиночная, поэтому опасности они не представляют. По его словам, гигантские сколии — это крупнейший представитель всего отряда перепончатокрылых в европейской фауне.
В Москвский регион несколько лет назад перебрались также богомолы, ранее здесь не обитавшие. Кроме того, встречаются испанские слизни и пауки-осы (Аргиопа Брюнниха).
На текущей неделе ночные температуры в Москве понизятся, череда душных «египетских ночей» закончится. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ранее назвавший «египетскими ночами» явление, когда ночные температуры не опускаются ниже 24 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru