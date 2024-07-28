Синоптик Тишковец заявил о завершении жаркого лета в Москве

По его словам, 28 июля температура воздуха в Москве прогрелась до 26 градусов. Об этом синоптик рассказал в беседе с РИА Новости.

Тишковец отметил, что со следующей недели в Москве начнется сезон «скромного лета».

Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, миллиарды людей во всем мире сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары, отмечает «Радиоточка НСН».

