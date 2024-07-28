Синоптик Тишковец заявил о завершении жаркого лета в Москве
28 июля 202418:38
Воскресенье в столице стала последним днем жаркого лета, заявил ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, 28 июля температура воздуха в Москве прогрелась до 26 градусов. Об этом синоптик рассказал в беседе с РИА Новости.
Тишковец отметил, что со следующей недели в Москве начнется сезон «скромного лета».
Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, миллиарды людей во всем мире сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru