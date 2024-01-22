Симоньян назвала главное отличие России от Украины
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала главное отличие России от Украины, сообщает «Лента.ру».
Она отреагировала на удар Украины по Донецку. «Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — сказала она.
Журналист напомнила, что на Украине остается много граждан, которые продолжают любить Россию.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru