Она отреагировала на удар Украины по Донецку. «Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — сказала она.

Журналист напомнила, что на Украине остается много граждан, которые продолжают любить Россию.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

