Симоньян назвала главное отличие России от Украины

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала главное отличие России от Украины, сообщает «Лента.ру».

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Она отреагировала на удар Украины по Донецку. «Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — сказала она.

Журналист напомнила, что на Украине остается много граждан, которые продолжают любить Россию.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДонецкМаргарита Симоньян

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