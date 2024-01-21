Генсек ООН осудил удар ВСУ по Донецку

«Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка», - говорится в сообщении.

ВСУ утром 21 января нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик. Жертвами атаки стали 27 человек.

Глава Донецкой республики Денис Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела, передает «Радиоточка НСН».

