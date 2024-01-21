Минздрав сообщил о госпитализации 18 человек после обстрела Донецка
21 января 202418:14
Медики госпитализировали 18 пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Среди госпитализированных двое детей. Двум пострадавшим оказали амбулаторную помощь.
В пресс-службе ведомства уточнили, что несовершеннолетние госпитализированы в детскую клиническую больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
ВСУ нанесли удар по Донецку в воскресенье, 21 января. Погибли 25 человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Завершились съемки фильма «Мортал Комбат 2»
- Минздрав сообщил о госпитализации 18 человек после обстрела Донецка
- Нетаньяху в разговоре с Байденом отверг идею государства для палестинцев
- В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границы с РФ
- При крушении самолета Falcon в Афганистане выжили четыре человека
- В Москве задержали избившего девушку актера Андрея Гариста
- После «Новотэка» Транссиб? Военный аналитик предупредил о смене тактики ВСУ
- СМИ: комик Александр Ревва уехал из России с женой и детьми
- В РПЦ назвали перебором требование наказать проводницу, выбросившую из поезда кота
- Рублев пробился в четвертьфинал Australian Open
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru