Минздрав сообщил о госпитализации 18 человек после обстрела Донецка

Среди госпитализированных двое детей. Двум пострадавшим оказали амбулаторную помощь.

В пресс-службе ведомства уточнили, что несовершеннолетние госпитализированы в детскую клиническую больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

ВСУ нанесли удар по Донецку в воскресенье, 21 января. Погибли 25 человек, передает «Радиоточка НСН».

