Минздрав сообщил о госпитализации 18 человек после обстрела Донецка

Медики госпитализировали 18 пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

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Среди госпитализированных двое детей. Двум пострадавшим оказали амбулаторную помощь.

В пресс-службе ведомства уточнили, что несовершеннолетние госпитализированы в детскую клиническую больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

ВСУ нанесли удар по Донецку в воскресенье, 21 января. Погибли 25 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:УкраинаДонецкМинздрав

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