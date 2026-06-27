Силы ПВО уничтожили семь БПЛА, летевших на Москву
27 июня 202604:33
Юлия Савченко
Военные ликвидировали семь летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», - написал он на платформе «Макс».
Собянин указал, что на месте падения обломков дронов находятся экстренные службы.
Ранее над территорией России, в том числе Московским регионом, нейтрализовали 660 беспилотников ВСУ.
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