Силы ПВО уничтожили семь БПЛА, летевших на Москву

Военные ликвидировали семь летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В девяти регионах России сбили 46 дронов ВСУ

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», - написал он на платформе «Макс».

Собянин указал, что на месте падения обломков дронов находятся экстренные службы.

Ранее над территорией России, в том числе Московским регионом, нейтрализовали 660 беспилотников ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры