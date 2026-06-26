В девяти регионах России сбили 46 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России почти 50 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 07:00 мск до 09:00 мск... перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях и над Московским регионом.

Минувшей ночью над Россией ликвидировали 660 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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