В девяти регионах России сбили 46 дронов ВСУ
26 июня 202609:40
Юлия Савченко
Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России почти 50 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 07:00 мск до 09:00 мск... перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.
Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях и над Московским регионом.
Минувшей ночью над Россией ликвидировали 660 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.
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