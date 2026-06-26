Над регионами России сбили 660 украинских дронов
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 660 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение ночи.... перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - заявили в ведомстве.
Военные сбили дроны в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА были уничтожены над Московским регионом, Крымом, водами Черного и Азовского морей.
Ранее в Тульской области ликвидировали 157 украинских дронов, отмечает 360.ru.
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