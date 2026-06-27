Сборная Сенегала разгромила команду Ирака со счетом 5:0 на ЧМ

Сборная Сенегала по футболу разгромила команду Ирака в третьем туре группового этапа чемпионата мира, матч завершился со счетом 5:0.

Встреча прошла в Торонто. В составе команды Сенегала мячи забили Абиб Диарра, Исмаила Сарр, Илиман Ндиай, кроме того, оформил дубль Пап Гейе.

По итогам группового этапа сенегальцы набрали 3 очка, они занимают третье место в группе I и сохраняют возможность выйти в 1/16 финала турнира за счет рейтинга сборных, занявших третьи места.

Ранее сборная Португалии обыграла соперников из Узбекистана со счетом 5:0 в матче второго тура чемпионата мира.

