Сборная Сенегала разгромила команду Ирака со счетом 5:0 на ЧМ
Сборная Сенегала по футболу разгромила команду Ирака в третьем туре группового этапа чемпионата мира, матч завершился со счетом 5:0.
Встреча прошла в Торонто. В составе команды Сенегала мячи забили Абиб Диарра, Исмаила Сарр, Илиман Ндиай, кроме того, оформил дубль Пап Гейе.
По итогам группового этапа сенегальцы набрали 3 очка, они занимают третье место в группе I и сохраняют возможность выйти в 1/16 финала турнира за счет рейтинга сборных, занявших третьи места.
Ранее сборная Португалии обыграла соперников из Узбекистана со счетом 5:0 в матче второго тура чемпионата мира.
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