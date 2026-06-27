Вэнс предупредил Иран, что США ответят насилием на насилие
27 июня 202602:42
Юлия Савченко
США ответят насилием на насилие, предупредил Иран американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом он написал в соцсети Х.
«Насилие столкнется с насилием», - указал политик.
Ранее центральное командование Вооруженных сил США заявило, что американские военные нанесли удары по объектам Ирана. Такие действия стали ответом на якобы атаку иранской стороны на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив.
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