Вэнс предупредил Иран, что США ответят насилием на насилие

США ответят насилием на насилие, предупредил Иран американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом он написал в соцсети Х.

СМИ: Вэнс усомнился в оценках Пентагона по конфликту с Ираном

«Насилие столкнется с насилием», - указал политик.

Ранее центральное командование Вооруженных сил США заявило, что американские военные нанесли удары по объектам Ирана. Такие действия стали ответом на якобы атаку иранской стороны на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив.

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ФОТО: AP / ТАСС
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