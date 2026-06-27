СБ ООН проведет заседание из-за удара ВСУ по белорусскому автобусу

Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с преднамеренным ударом Украины по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева.

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Заседание назначено на 29 июня в 15:00 (22:00 мск).

Ранее беспилотник ВСУ атаковал под Брянском автобус «Гомель-Геленджик» с детской футбольной командой. При ударе погиб один человек, пострадали восемь, в том числе шесть несовершеннолетних, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:УкраинаБелоруссияСовбез ООН

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