Центральное командование США заявило об ударах по Ирану

США нанесли удары по Ирану в ответ на якобы атаку по судну, следовавшему через Ормузский пролив. Об этом заявило центральное командование американских Вооруженных сил.

«Двадцать шестого июня силы Центрального командования... нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно», - говорится в сообщении.

Воздушное судно США нанесло удары по объектам хранения ракет и беспилотников Ирана и по позициям береговых радаров.

Как пишет Reuters, в Иране обвинили США в отсутствии приверженности принципам переговоров или прекращения огня. По данным агентства, иранский Корпус стражей исламской революции уже нанес удары по нескольким местам дислокации армии США в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран у него «на крючке», «на последнем издыхании» и готов на любые уступки.

