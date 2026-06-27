Центральное командование США заявило об ударах по Ирану
США нанесли удары по Ирану в ответ на якобы атаку по судну, следовавшему через Ормузский пролив. Об этом заявило центральное командование американских Вооруженных сил.
«Двадцать шестого июня силы Центрального командования... нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно», - говорится в сообщении.
Воздушное судно США нанесло удары по объектам хранения ракет и беспилотников Ирана и по позициям береговых радаров.
Как пишет Reuters, в Иране обвинили США в отсутствии приверженности принципам переговоров или прекращения огня. По данным агентства, иранский Корпус стражей исламской революции уже нанес удары по нескольким местам дислокации армии США в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран у него «на крючке», «на последнем издыхании» и готов на любые уступки.
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