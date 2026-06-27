У берегов Венесуэлы зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали у берегов Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

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Толчки были зафиксированы в 22.16 UTC (01.16 мск) в 80 километрах западнее Каракаса. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате сейсмособытия не поступало.

Ранее в Венесуэле зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Землетрясение стало самым сильным в стране с 1900 года. Из-за стихийного бедствия погибли 589 человек.

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ФОТО: НСН
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