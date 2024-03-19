Силы ПВО сбили ракету С-200 в небе над Курской областью

Средства противовоздушной обороны в Курской области уничтожили украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

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Попытку атаки пресекли около 22:30 по московскому времени. Над территорией Курской области уничтожена управляемая ракета С-200.

«Еще одна ракета зенитного ракетного комплекса «Patriot» уничтожена над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении ведомства.

Вечером во вторник силы ПВО сбили 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир» и ракету «Точка-У», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБелгородская областьКурская ОбластьМинобороны РФ

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