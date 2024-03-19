Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали два дрона ВСУ
Два украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью. Кроме того, военные перехватили беспилотник противника над Воронежской областью, отмечает «Свободная пресса».
Ранее украинский БПЛА был уничтожен над территорией Крыма, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru