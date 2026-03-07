Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями

Согласно нововведению, дистрибьюторы будут обязаны указывать, использовался ли ИИ при производстве музыкальных композиций, текстов песен, видеоклипов или оформлении обложек альбомов.



Как уточняет Music Business Worldwide, на текущем этапе отметка о применении ИИ ставится добровольно — по решению музыкального лейбла. Однако в ближайшее время этот пункт станет обязательным требованием. В Apple подчёркивают, что инициатива — это первый шаг к повышению прозрачности отрасли, который поможет сформировать справедливые правила для всей музыкальной индустрии.



Решение принято на фоне активного роста объёма контента, созданного с помощью ИИ. По результатам прошлогоднего исследования, 97% людей не способны отличить музыку, написанную человеком, от композиции, сгенерированной искусственным интеллектом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ранее, в 2024 году, эксперты предупреждали, что из‑за распространения ИИ работники музыкальной сферы могут потерять до четверти доходов в ближайшие четыре года.

Глава направления скаутинга лейбла KOALA MUSIC Константин Власенко, в свою очередь, говорил НСН, что ИИ-музыка в российских музыкальных чартах сейчас занимает около 10%, однако наблюдается устойчивый тренд на безразличие слушателя к тому, является ли автор трека живым человеком.

