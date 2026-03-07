Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями

Сервис Apple Music запускает систему маркировки контента, созданного с применением искусственного интеллекта (ИИ), пишет издание NME.

Эволюция или похороны? Как индустрия ответит на ИИ-музыку в чартах

Согласно нововведению, дистрибьюторы будут обязаны указывать, использовался ли ИИ при производстве музыкальных композиций, текстов песен, видеоклипов или оформлении обложек альбомов.

Как уточняет Music Business Worldwide, на текущем этапе отметка о применении ИИ ставится добровольно — по решению музыкального лейбла. Однако в ближайшее время этот пункт станет обязательным требованием. В Apple подчёркивают, что инициатива — это первый шаг к повышению прозрачности отрасли, который поможет сформировать справедливые правила для всей музыкальной индустрии.

Решение принято на фоне активного роста объёма контента, созданного с помощью ИИ. По результатам прошлогоднего исследования, 97% людей не способны отличить музыку, написанную человеком, от композиции, сгенерированной искусственным интеллектом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ранее, в 2024 году, эксперты предупреждали, что из‑за распространения ИИ работники музыкальной сферы могут потерять до четверти доходов в ближайшие четыре года.

Глава направления скаутинга лейбла KOALA MUSIC Константин Власенко, в свою очередь, говорил НСН, что ИИ-музыка в российских музыкальных чартах сейчас занимает около 10%, однако наблюдается устойчивый тренд на безразличие слушателя к тому, является ли автор трека живым человеком.

