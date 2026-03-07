В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян

Среди застрявших — туристы с билетами на стыковочные рейсы арабских авиакомпаний, чей отпуск подошёл к концу, а также россияне, которые прилетели на Шри‑Ланку, пытаясь выбраться с других островов Индийского океана (эта группа сравнительно невелика). Из общего числа задержавшихся менее 800 человек — организованные туристы. Туроператоры берут на себя расходы по их размещению: продлевают проживание или подбирают альтернативные отели на период задержки.



Самостоятельные путешественники и те, кто бронировал только отель, оплачивают проживание сами.



Посольство России просит застрявших на Шри‑Ланке граждан оперативно заполнить онлайн‑форму по предоставленной ссылке — это поможет дипломатам точно оценить масштаб ситуации и эффективнее взаимодействовать с авиакомпаниями.



АТОР рекомендует туристам поддерживать связь со своими турагентами, следить за новостями авиакомпаний и при необходимости оформить новый полис медицинского страхования.

Ранее стало известно, что российские туристы на Шри‑Ланке рискуют остаться без жилья, страховки и легального статуса из‑за сложностей с возвращением домой на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

