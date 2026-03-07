В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян
Из‑за сбоев в авиасообщении на фоне конфликта на Ближнем Востоке около 3,6 тысячи российских туристов не могут вылететь со Шри‑Ланки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Всего на острове, по оценкам ассоциации, сейчас могут находиться свыше 8 тысяч граждан РФ.
Среди застрявших — туристы с билетами на стыковочные рейсы арабских авиакомпаний, чей отпуск подошёл к концу, а также россияне, которые прилетели на Шри‑Ланку, пытаясь выбраться с других островов Индийского океана (эта группа сравнительно невелика). Из общего числа задержавшихся менее 800 человек — организованные туристы. Туроператоры берут на себя расходы по их размещению: продлевают проживание или подбирают альтернативные отели на период задержки.
Самостоятельные путешественники и те, кто бронировал только отель, оплачивают проживание сами.
Посольство России просит застрявших на Шри‑Ланке граждан оперативно заполнить онлайн‑форму по предоставленной ссылке — это поможет дипломатам точно оценить масштаб ситуации и эффективнее взаимодействовать с авиакомпаниями.
АТОР рекомендует туристам поддерживать связь со своими турагентами, следить за новостями авиакомпаний и при необходимости оформить новый полис медицинского страхования.
Ранее стало известно, что российские туристы на Шри‑Ланке рискуют остаться без жилья, страховки и легального статуса из‑за сложностей с возвращением домой на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
