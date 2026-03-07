Названа самая популярная у россиянок книга

Лидером рейтинга стала «Анна Каренина» Льва Толстого — по данным аналитики сервиса, это одна из ключевых историй о любви и выборе, пользующаяся наибольшей популярностью у женской аудитории.



На втором месте расположился приключенческий роман Александра Дюма «Граф Монте‑Кристо». Третью и четвёртую позиции заняли произведения Фёдора Достоевского: «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». Замыкает пятёрку ещё один роман этого автора — «Идиот», повествующий о столкновении нравственной чистоты с жестокой реальностью общества.



Рейтинг авторов среди женщин на сервисе возглавил Лев Толстой, за ним следует Фёдор Достоевский, а на третьем месте — Михаил Булгаков. В список также вошли Александр Дюма, Артур Конан Дойл (автор «Приключений Шерлока Холмса») и Антон Чехов.

