Названа самая популярная у россиянок книга
К 8 Марта книжный сервис «КИОН Строки» провёл исследование и выяснил, какие книги наиболее популярны среди российских женщин. Результаты опроса есть у НСН.
Лидером рейтинга стала «Анна Каренина» Льва Толстого — по данным аналитики сервиса, это одна из ключевых историй о любви и выборе, пользующаяся наибольшей популярностью у женской аудитории.
На втором месте расположился приключенческий роман Александра Дюма «Граф Монте‑Кристо». Третью и четвёртую позиции заняли произведения Фёдора Достоевского: «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». Замыкает пятёрку ещё один роман этого автора — «Идиот», повествующий о столкновении нравственной чистоты с жестокой реальностью общества.
Рейтинг авторов среди женщин на сервисе возглавил Лев Толстой, за ним следует Фёдор Достоевский, а на третьем месте — Михаил Булгаков. В список также вошли Александр Дюма, Артур Конан Дойл (автор «Приключений Шерлока Холмса») и Антон Чехов.
Ранее стало известно, что певица Лариса Долина отметит Международный женский день выступлением на корпоративе в Санкт‑Петербурге, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
