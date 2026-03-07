Россиян предупредили об исчезновении воблы с прилавков
За последние четыре года вылов воблы на Волге сократился в десять раз — это говорит о серьёзном падении численности вида, сообщает Telegram‑канал Mash со ссылкой на экологов Астраханского заповедника.
Специалисты отмечают, что сейчас доля воблы в общем объёме волжского улова составляет всего 1%, тогда как 30 лет назад этот показатель был в 30 раз выше. Главная причина сокращения популяции — недостаточное насыщение речной воды кислородом.
Критическим стал 2023 год: объём вылова упал до менее чем 500 тонн, после чего власти ввели запрет на ловлю воблы для восстановления её численности. Однако в 2025 году ситуация ухудшилась: уровень воды в реке достиг рекордно низкого минимума, из‑за чего вода стала сильнее прогреваться, а концентрация кислорода в ней — снижаться.
По данным Mash, в таких условиях вобла не может выйти на нерест и размножаться. Кроме того, её вытесняют другие виды рыб, лучше адаптированные к новым условиям.
Из‑за резкого сокращения вылова цена на воблу выросла до одной тысячи рублей за 0,5 килограмма — это вдвое дороже, чем аналогичное количество филе свежемороженой красной рыбы. В предстоящем сезоне официального улова воблы не ожидается, и на рынок попадёт лишь небольшое количество рыбы, добытой браконьерами.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил «Радиоточке НСН», что треска не будет дешеветь в 2026 году, так как её запасы снижаются каждый год.
