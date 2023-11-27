«Шторм века»: Около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды
Полуостров охватил мощный антициклон, который, по оценкам специалистов бывает раз в 40 лет.
В Крыму бушует непогода: регион охватил мощный шторм, в связи с чем глава полуострова Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днем. Следствием циклона стали перебои с электричеством - около полумиллиона человек остались без света.
ПОНЕДЕЛЬНИК - ВЫХОДНОЙ
В четверг в регионе было объявлено штормовое предупреждение в ближайшие дни вплоть до понедельника. Уточнялось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром. Очевидцы сообщают, что интернет, в частности, в Симферополе, работает с перебоями.
«В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Тем не менее, некоторые продолжают работать, несмотря на непогоду. В социальных сетях распространяются кадры с репортажем телеканала «Крым 24», на котором корреспондентка героически рассказывает о происшествиях в эпицентре шторма, едва держась на ногах от сильнейшего ветра.
ПОЛМИЛЛИНА ЧЕЛОВЕК БЕЗ СВЕТА
Об энергетическом коллапсе в Крыму сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Отключено линий электропередачи 10кВ - 166, ТП - 1185, 0.4 - 365, населения - 498 тысяч", - написал Крючков в социальных сетях, ссылаясь на оперативные данные ГУП «Крымэнерго».
Самыми пострадавшими районами полуострова оказались Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский. По словам главы Черноморского района Натальи Писаревой, там из-за отключения света прекращена подача воды, остановлена работа канализации и перекрыто централизованное отопление.
Крымчанам повсеместно рекомендовали запастись запасами питьевой воды, так как отключение воды возможно и в остальных районах региона.
Из-за шторма в поре была перекрыта трасса из Симферополя на подъездах к Евпатории. Об этом заявила глава администрации курортного города Елена Демидова.
«Заливает бушующим морем дорогу (на подъезде к Евпатории), море вышло на дорогу, движение невозможно, трасса перекрыта», - сказала Демидова.
А свою очередь Крючков уточнил, что эта трасса работает в однополосном реверсном режиме. Очевидцы выкладывают фотографии с вышедшим из берегов морем - оно растеклось по трассе Саки - Евпатория.
УКРАИНА НЕ ДРЕМЛЕТ
Он также заявил о массовых украинских фейках в социальных сетях, которые распространяются в связи с непогодой в регионе, и призвал крымчан доверять только официальным источникам.
«Фиксируем массовые украинские вбросы в чатах и соцсетях для нагнетания ситуации. Доверяем только официальным источникам информации», - написал в своем Telegram-канале Крючков.
Сочи тоже пострадал из-за шторма – на Черноморском побережье в воскресенье днем начался с сильного ветра, а пик пришелся на ночь. Порывы ветра сносили крыши и ломали деревья. Около парка «Солнечный остров», утверждают очевидцы, ветер сорвал и выбросил на дорогу металлическую конструкцию, уронил ее на автомобиль и порвал линии электропередач. А в Москве снегопад парализовал движение на дорогах, на некоторых участках не могут проехать грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, а Дептранс призвал жителей столицы отложить поездки на личном автотранспорте.
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