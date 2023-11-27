«Шторм века»: Около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды

Полуостров охватил мощный антициклон, который, по оценкам специалистов бывает раз в 40 лет.

В Крыму бушует непогода: регион охватил мощный шторм, в связи с чем глава полуострова Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днем. Следствием циклона стали перебои с электричеством - около полумиллиона человек остались без света.

ПОНЕДЕЛЬНИК - ВЫХОДНОЙ

В четверг в регионе было объявлено штормовое предупреждение в ближайшие дни вплоть до понедельника. Уточнялось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром. Очевидцы сообщают, что интернет, в частности, в Симферополе, работает с перебоями.

Крючков: В Крыму 498 тысяч человек остались без света из-за непогоды
«В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Тем не менее, некоторые продолжают работать, несмотря на непогоду. В социальных сетях распространяются кадры с репортажем телеканала «Крым 24», на котором корреспондентка героически рассказывает о происшествиях в эпицентре шторма, едва держась на ногах от сильнейшего ветра.

ПОЛМИЛЛИНА ЧЕЛОВЕК БЕЗ СВЕТА

Об энергетическом коллапсе в Крыму сообщил советник главы республики Олег Крючков.

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«Отключено линий электропередачи 10кВ - 166, ТП - 1185, 0.4 - 365, населения - 498 тысяч", - написал Крючков в социальных сетях, ссылаясь на оперативные данные ГУП «Крымэнерго».

Самыми пострадавшими районами полуострова оказались Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский. По словам главы Черноморского района Натальи Писаревой, там из-за отключения света прекращена подача воды, остановлена работа канализации и перекрыто централизованное отопление.

Крымчанам повсеместно рекомендовали запастись запасами питьевой воды, так как отключение воды возможно и в остальных районах региона.

Из-за шторма в поре была перекрыта трасса из Симферополя на подъездах к Евпатории. Об этом заявила глава администрации курортного города Елена Демидова.

«Заливает бушующим морем дорогу (на подъезде к Евпатории), море вышло на дорогу, движение невозможно, трасса перекрыта», - сказала Демидова.

А свою очередь Крючков уточнил, что эта трасса работает в однополосном реверсном режиме. Очевидцы выкладывают фотографии с вышедшим из берегов морем - оно растеклось по трассе Саки - Евпатория.

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УКРАИНА НЕ ДРЕМЛЕТ

Он также заявил о массовых украинских фейках в социальных сетях, которые распространяются в связи с непогодой в регионе, и призвал крымчан доверять только официальным источникам.

«Фиксируем массовые украинские вбросы в чатах и соцсетях для нагнетания ситуации. Доверяем только официальным источникам информации», - написал в своем Telegram-канале Крючков.

Сочи тоже пострадал из-за шторма – на Черноморском побережье в воскресенье днем начался с сильного ветра, а пик пришелся на ночь. Порывы ветра сносили крыши и ломали деревья. Около парка «Солнечный остров», утверждают очевидцы, ветер сорвал и выбросил на дорогу металлическую конструкцию, уронил ее на автомобиль и порвал линии электропередач. А в Москве снегопад парализовал движение на дорогах, на некоторых участках не могут проехать грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, а Дептранс призвал жителей столицы отложить поездки на личном автотранспорте.

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ФОТО: t.me/DKTiP_SochiAdm
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