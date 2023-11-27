«Шторм века»: Около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды

В Крыму бушует непогода: регион охватил мощный шторм, в связи с чем глава полуострова Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днем. Следствием циклона стали перебои с электричеством - около полумиллиона человек остались без света.

ПОНЕДЕЛЬНИК - ВЫХОДНОЙ

В четверг в регионе было объявлено штормовое предупреждение в ближайшие дни вплоть до понедельника. Уточнялось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром. Очевидцы сообщают, что интернет, в частности, в Симферополе, работает с перебоями.