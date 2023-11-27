Крючков: В Крыму 498 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Почти 500 тысяч человек остались без электричества из-за шторма в Крыму. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Чиновник сослался на данные «Крымэнерго».
«Отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1185, 0.4 — 365, населения — 498 тыс.», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Больше всего из-за непогоды пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский районы Крыма.
Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение из-за приближения средиземноморского циклона с сильными дождями и ураганным ветром, напоминает «Свободная пресса». В Крыму зафиксированы подтопления, из-за ветра были сорваны крыши и повалены деревья. Из-за ухудшения погодных условий в регионе и Севастополе объявили 27 ноября нерабочим днем, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru