В крымской Евпатории подтопило дома из-за шторма
В крымской Евпатории подтопило дома на побережье из-за шторма, пишет РИА Новости со ссылкой на главу городской администрации Елену Демидову.
Подтопило дома на Симферопольской улице. Эвакуировано 20 семей, уточнила она.
На месте работают МЧС, Крымспас и все городские бригады. Людей готовы принять несколько санаториев и пансионатов.
На северо-запад Крыма обрушился ураганный ветер до 40 метров в секунду. На полуострове объявили штормовое предупреждение.
Ранее в нескольких регионах Турции прошел мощный ливень. Вышедшее из берегов море подтопило несколько городов, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Красному Кресту передали 17 заложников из сектора Газа
- В крымской Евпатории подтопило дома из-за шторма
- СМИ: уехавший в Испанию актер Трескунов ищет роли в России
- «Краснодар» уступил «Уралу» и лишился лидерства в РПЛ
- СМИ: на юго-востоке Москвы задержали мужчину с ножом
- ХАМАС освободило заложника с российским гражданством
- Фильм «По щучьему велению» обогнал по сборам «Последнего богатыря»
- Матвиенко попросила сенаторов разделять личное мнение и позицию члена Совфеда
- В Тверской области обезвредили беспилотник
- Актер дубляжа Моисеев признался, что боится нейросетей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru