В крымской Евпатории подтопило дома из-за шторма

Подтопило дома на Симферопольской улице. Эвакуировано 20 семей, уточнила она.

На месте работают МЧС, Крымспас и все городские бригады. Людей готовы принять несколько санаториев и пансионатов.

На северо-запад Крыма обрушился ураганный ветер до 40 метров в секунду. На полуострове объявили штормовое предупреждение.

Ранее в нескольких регионах Турции прошел мощный ливень. Вышедшее из берегов море подтопило несколько городов, сообщает «Радиоточка НСН».

