В крымской Евпатории подтопило дома из-за шторма

В крымской Евпатории подтопило дома на побережье из-за шторма, пишет РИА Новости со ссылкой на главу городской администрации Елену Демидову.

На Кубани в результате ливней подтопило частные домовладения

Подтопило дома на Симферопольской улице. Эвакуировано 20 семей, уточнила она.

На месте работают МЧС, Крымспас и все городские бригады. Людей готовы принять несколько санаториев и пансионатов.

На северо-запад Крыма обрушился ураганный ветер до 40 метров в секунду. На полуострове объявили штормовое предупреждение.

Ранее в нескольких регионах Турции прошел мощный ливень. Вышедшее из берегов море подтопило несколько городов, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтормЕвпаторияКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры