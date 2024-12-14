Шесть украинских БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями
14 декабря 202414:20
Над двумя российскими регионами сбили шесть беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Так, один БПЛА сбили над Курской областью, еще пять - над Белгородской.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области погиб девятилетний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru