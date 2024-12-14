Шесть украинских БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями

Над двумя российскими регионами сбили шесть беспилотников, сообщили в Минобороны России.

ПВО уничтожила 37 украинских БПЛА над территорией России

Так, один БПЛА сбили над Курской областью, еще пять - над Белгородской.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области погиб девятилетний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Белгородская областьКурская ОбластьПВОУкраинаВСУСпецоперация

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