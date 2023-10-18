Шесть беспилотников сбили над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в регионе системы ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа.

На окраине Брянска подавили БПЛА самолетного типа

По его словам, инциденты произошли в небе над Белгородским районом и Яковлевским городским округом.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал глава региона.

Ранее Гладков заявил, что по Белгородской области нанесли более 100 ударов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины двух сел региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиВСУБелгородская область

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