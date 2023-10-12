На окраине Брянска подавили БПЛА самолетного типа
12 октября 202322:42
Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник самолетного типа на окраине Брянска, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
При падении беспилотника сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет.
«На месте работают все оперативные и экстренные службы», - отметил губернатор.
Во вторник два украинских дрона-камикадзе уничтожили в Севском районе Брянской области. Летательные аппараты сбили из стрелкового оружия вблизи пункта пропуска «Троебортное», сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru