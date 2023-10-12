На окраине Брянска подавили БПЛА самолетного типа

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник самолетного типа на окраине Брянска, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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При падении беспилотника сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет.

«На месте работают все оперативные и экстренные службы», - отметил губернатор.

Во вторник два украинских дрона-камикадзе уничтожили в Севском районе Брянской области. Летательные аппараты сбили из стрелкового оружия вблизи пункта пропуска «Троебортное», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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