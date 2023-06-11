Шапша сообщил о падении беспилотника в Калужской области

Беспилотный летательный аппарат упал в Жуковском районе Калужской области, сообщил в Telegram губернатор Владислав Шапша.

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По его словам, по предварительным данным пострадавших нет. Аппарат упал около деревни Стрелковка. На месте работают специальные службы.

Ранее эксперт рассказал, что делать в случае падения беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Калужская ОбластьБеспилотники

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