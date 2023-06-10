Эксперт рассказал, что делать в случае падения беспилотника
Людям, ставшим свидетелями падения беспилотника, не следует приближаться к упавшему аппарату или трогать его. Об этом рассказал ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.
Как отметил специалист, сейчас дроны используются для наблюдения и аэрофотосъемки. Однако беспилотники также могут применяться в противозаконных действиях. Эксперт призвал граждан проявлять «разумное поведение» при встрече с такими аппаратами.
«Не надо стоять и снимать видео, лучше побеспокоиться о возможном укрытии. Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками», — цитирует Федутинова РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что наличие беспилотников в небе — уже настоящее, в будущем граждане будут видеть такие аппараты все чаще.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru