Эксперт рассказал, что делать в случае падения беспилотника

Как отметил специалист, сейчас дроны используются для наблюдения и аэрофотосъемки. Однако беспилотники также могут применяться в противозаконных действиях. Эксперт призвал граждан проявлять «разумное поведение» при встрече с такими аппаратами.

«Не надо стоять и снимать видео, лучше побеспокоиться о возможном укрытии. Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками», — цитирует Федутинова РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что наличие беспилотников в небе — уже настоящее, в будущем граждане будут видеть такие аппараты все чаще.

