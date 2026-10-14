Рэпера Navai задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков
Российский рэпер азербайджанского происхождения Navai (Наваи Бакиров) был задержан в Казахстане. Об этом со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области сообщает РИА Новости.
Казахстанские правоохранители рассказали, что «иностранный гражданин, известный под сценическим псевдонимом Navai», был задержан 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в республику.
«При проверке автомобиля, на котором он передвигался, обнаружено и изъято наркотическое средство», - отметили в департаменте.
Также сообщается, что было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Как пишут местные СМИ, у Navai на 14 октября был запланирован концерт в Астане. Выступление было отменено «по техническим причинам».
Ранее депортированный из РФ блогер Некоглай (Николай Лебедев) и его жена были задержаны в Кишинёве по подозрению в торговле наркотиками и организации притона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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