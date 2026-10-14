Рэпера Navai задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков

Российский рэпер азербайджанского происхождения Navai (Наваи Бакиров) был задержан в Казахстане. Об этом со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области сообщает РИА Новости.

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Казахстанские правоохранители рассказали, что «иностранный гражданин, известный под сценическим псевдонимом Navai», был задержан 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в республику.

«При проверке автомобиля, на котором он передвигался, обнаружено и изъято наркотическое средство», - отметили в департаменте.

Также сообщается, что было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Как пишут местные СМИ, у Navai на 14 октября был запланирован концерт в Астане. Выступление было отменено «по техническим причинам».

Ранее депортированный из РФ блогер Некоглай (Николай Лебедев) и его жена были задержаны в Кишинёве по подозрению в торговле наркотиками и организации притона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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