«Если зависимый ребенок несколько дней не употребляет вейп, у него появляются все признаки «ломки». Какие еще признаки? Запах на руках. Вообще от человека, который курит вейп или «электронку», всегда характерно пахнет. А если ребенок системно курит, то это вообще очень просто распознается. Самое главное, это очень сильно влияет на концентрацию внимания. У него сужаются сосуды, зрение ухудшается, дыхание становится хуже, сердечно-сосудистая система страдает», — рассказал он.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН рассказал, что в России должны понять экономическую выгоду от ограничения продажи никотинсодержащей продукции, ведь в будущем будет меньше нагрузка на систему здравоохранения.

