«Ломка» и запах: Как распознать, что ребенок начал курить
Никотиновая зависимость влияет на концентрацию внимания, от нее сужаются сосуды, ухудшается зрение и дыхание, заявил НСН Юрий Оболонский.
У ребенка, который курит вейп или «электронку», развивается настоящая «ломка», как у наркоманов, а также от него исходит характерный этим устройствам запах. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский.
«Если зависимый ребенок несколько дней не употребляет вейп, у него появляются все признаки «ломки». Какие еще признаки? Запах на руках. Вообще от человека, который курит вейп или «электронку», всегда характерно пахнет. А если ребенок системно курит, то это вообще очень просто распознается. Самое главное, это очень сильно влияет на концентрацию внимания. У него сужаются сосуды, зрение ухудшается, дыхание становится хуже, сердечно-сосудистая система страдает», — рассказал он.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН рассказал, что в России должны понять экономическую выгоду от ограничения продажи никотинсодержащей продукции, ведь в будущем будет меньше нагрузка на систему здравоохранения.
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