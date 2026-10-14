«Ломка» и запах: Как распознать, что ребенок начал курить

Никотиновая зависимость влияет на концентрацию внимания, от нее сужаются сосуды, ухудшается зрение и дыхание, заявил НСН Юрий Оболонский.

У ребенка, который курит вейп или «электронку», развивается настоящая «ломка», как у наркоманов, а также от него исходит характерный этим устройствам запах. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский.

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«Если зависимый ребенок несколько дней не употребляет вейп, у него появляются все признаки «ломки». Какие еще признаки? Запах на руках. Вообще от человека, который курит вейп или «электронку», всегда характерно пахнет. А если ребенок системно курит, то это вообще очень просто распознается. Самое главное, это очень сильно влияет на концентрацию внимания. У него сужаются сосуды, зрение ухудшается, дыхание становится хуже, сердечно-сосудистая система страдает», — рассказал он.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН рассказал, что в России должны понять экономическую выгоду от ограничения продажи никотинсодержащей продукции, ведь в будущем будет меньше нагрузка на систему здравоохранения.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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