Shaman возложил цветы к «Крокусу» в память о жертвах теракта
Российский исполнитель Shaman пришел к мемориалу у «Крокус Сити Холла», сообщает «РЕН ТВ».
Артист возложил букет красных гвоздик в память о жертвах теракт, произошедшего в концертном зале 22 марта.
Певец также посетил акцию «Летят Журавли», в рамках которой на здании «Крокуса» появилась проекция летящих в небо журавлей.
Акция получила название в честь одноименной песни Муслима Магомаева.
Ранее стало известно, что следствие потребовало арестовать двух фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru