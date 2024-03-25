Shaman возложил цветы к «Крокусу» в память о жертвах теракта

Российский исполнитель Shaman пришел к мемориалу у «Крокус Сити Холла», сообщает «РЕН ТВ».

Арестован третий фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Артист возложил букет красных гвоздик в память о жертвах теракт, произошедшего в концертном зале 22 марта.

Певец также посетил акцию «Летят Журавли», в рамках которой на здании «Крокуса» появилась проекция летящих в небо журавлей.

Акция получила название в честь одноименной песни Муслима Магомаева.

Ранее стало известно, что следствие потребовало арестовать двух фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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