Шахматист Карякин рассказал, что подвергся атаке дрона-камикадзе в Авдеевке

Шахматист Сергей Карякин и его товарищи подверглись атаке дрона-камикадзе в Авдеевке в Донецкой Народной Республике. Гроссмейстер опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.

Шойгу: Авдеевку удалось взять с минимальными потерями

«Мы убежали от дрона-камикадзе, забежали в подъезд ... Все нормально, с ребятами все хорошо. Тут такое место, что не бывает без "сюрпризов"», — поделился Карякин.

Как отметил шахматист, в Авдеевке он посетил местный уцелевший храм, сыграл в шахматы с военными на крыше девятиэтажного дома, а также пообщался с оставшимися в городе жителями.

Ранее Авдеевку взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские бойцы уже полностью зачистили населенный пункт.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ДНРБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры