Шахматист Карякин рассказал, что подвергся атаке дрона-камикадзе в Авдеевке
Шахматист Сергей Карякин и его товарищи подверглись атаке дрона-камикадзе в Авдеевке в Донецкой Народной Республике. Гроссмейстер опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.
«Мы убежали от дрона-камикадзе, забежали в подъезд ... Все нормально, с ребятами все хорошо. Тут такое место, что не бывает без "сюрпризов"», — поделился Карякин.
Как отметил шахматист, в Авдеевке он посетил местный уцелевший храм, сыграл в шахматы с военными на крыше девятиэтажного дома, а также пообщался с оставшимися в городе жителями.
Ранее Авдеевку взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские бойцы уже полностью зачистили населенный пункт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru