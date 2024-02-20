Шойгу: Авдеевку удалось взять с минимальными потерями
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Глава ведомства утверждает, что «в целом же операция по освобождению города войдет в учебники Минобороны».
Шойгу также утверждает, что российские войска продолжат наступление.
Путин в свою очередь сказал, что ему докладывали о «хаотичном бегстве» украинской армии из Авдеевки. Президент считает это успехом и предложил его развивать. Он также сказал, что все участники этой операции заслуживают «самых высоких наград».
Несколько месяцев может уйти на разминирование Авдеевки, сообщила ранее советник главы ДНР Яна Гагина. Существенная часть зданий в городе повреждена после боевых действий, пострадали коммуникации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru