Шойгу: Авдеевку удалось взять с минимальными потерями

Путин в свою очередь сказал, что ему докладывали о «хаотичном бегстве» украинской армии из Авдеевки. Президент считает это успехом и предложил его развивать. Он также сказал, что все участники этой операции заслуживают «самых высоких наград».

Несколько месяцев может уйти на разминирование Авдеевки, сообщила ранее советник главы ДНР Яна Гагина. Существенная часть зданий в городе повреждена после боевых действий, пострадали коммуникации.











