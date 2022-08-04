«Сгоревшие миллиарды»: Крупнейший пожар на складе Ozon ликвидировали

Компания вернет деньги покупателям, а также заплатит компенсации производителям, чьи товары сгорели на складе – ущерб оценивается в 10 миллиардов рублей, десятки людей пострадали. 

3 августа в округе Истра Московской области загорелся один из самых больших складов интернет-магазина Ozon. Только к утру 4 августа сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 55 тысяч кв.м. В результате происшествия в здании обрушилась кровля на площади 22 тысячи кв. м.

На месте происшествия работали более 150 человек и порядка 40 единиц техники. Для борьбы с огнём были направлены вертолёты Ка-32 и Ми-8, а также пожарный поезд.

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что более 1 тысячи сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

В пресс-службе «скорой помощи» Московской области сообщили, что пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, девятерым помощь оказали амбулаторно.

Связь с пропавшими в ходе пожара сотрудниками OZON установлена

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что один человек погиб, 13 пострадали. В компании агентству заявили, что у нее пока нет подтвержденных сведений о смерти человека.

Собеседник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что у пострадавших в основном ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.

Также СМИ сообщали, что около 20 сотрудников Ozon пропали и не были эвакуированы, в компании опровергли данную информацию.

В свою очередь пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада.

Покупатели интернет-магазина Ozon начали получать сообщения о задержке заказов из-за пожара, за недоставленные товары покупателям вернут деньги. Ozon также заплатит компенсации производителям, чьи товары сгорели на складе.

Уголовное дело возбудили по факту пожара на складе Ozon в Подмосковье

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Отмечается, что возбудить дело поручил глава ведомства Александр Бастрыкин, задача следователей - выяснить причины и обстоятельства происшествия, а также установить размер причинённого ущерба.

Как написала глава городского округа Истра Татьяна Витушева, пожару был присвоен третий ранг сложности. По ее словам, предварительная причина возгорания — несоблюдение техники безопасности.

При этом среди других версий возгорания — поджог и неисправность электрооборудования и проводки, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

На складе хранились миллионы различных товаров, ущерб оценивается в миллиарды рублей. Несмотря на обещания Ozon выплатить компенсации, производители готовятся к худшему.

Ozon рассылает уведомления клиентам о задержке доставок из-за пожара

Андрей Хватов, генеральный директор екатеринбургской компании «Фильд Рус», рассказал, что его бизнес активно пользуется складами Ozon. По его словам, продукция, которая находится на московских складах, составляет около 70% от всего количества.

«В чатах продавцов многие рассказывают, что только-только начали работать, набрали кредитов и закупили товар. А по итогу он весь сгорел. Я думаю, что большинство таких поставщиков попросту перестанут работать. Ожидание выплат от Ozon затянется, и не все смогут справиться с этим», - сказал он в беседе с URA.RU.

Во Всероссийском союзе страховщиков страховой случай оценили в 10 млрд рублей. Его назвали одним из крупнейших в последнее время, передает РБК.

При этом имущество Ozon – склад и все, что находилось в нем – застраховано в двух фирмах на сумму 17 млрд рублей. Склад застрахован в «Альфастраховании» на 6 млрд рублей, имущество – в «Ингосстрахе».

Акции компании на торгах Московской биржи снизились на фоне новости о пожаре на складе до 1158 рублей за бумагу, однако затем замедлили падение.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ПроисшествияПожарные
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