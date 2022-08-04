«Сгоревшие миллиарды»: Крупнейший пожар на складе Ozon ликвидировали
Компания вернет деньги покупателям, а также заплатит компенсации производителям, чьи товары сгорели на складе – ущерб оценивается в 10 миллиардов рублей, десятки людей пострадали.
3 августа в округе Истра Московской области загорелся один из самых больших складов интернет-магазина Ozon. Только к утру 4 августа сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 55 тысяч кв.м. В результате происшествия в здании обрушилась кровля на площади 22 тысячи кв. м.
На месте происшествия работали более 150 человек и порядка 40 единиц техники. Для борьбы с огнём были направлены вертолёты Ка-32 и Ми-8, а также пожарный поезд.
Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что более 1 тысячи сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.
В пресс-службе «скорой помощи» Московской области сообщили, что пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, девятерым помощь оказали амбулаторно.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что один человек погиб, 13 пострадали. В компании агентству заявили, что у нее пока нет подтвержденных сведений о смерти человека.
Собеседник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что у пострадавших в основном ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.
Также СМИ сообщали, что около 20 сотрудников Ozon пропали и не были эвакуированы, в компании опровергли данную информацию.
В свою очередь пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада.
Покупатели интернет-магазина Ozon начали получать сообщения о задержке заказов из-за пожара, за недоставленные товары покупателям вернут деньги. Ozon также заплатит компенсации производителям, чьи товары сгорели на складе.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Отмечается, что возбудить дело поручил глава ведомства Александр Бастрыкин, задача следователей - выяснить причины и обстоятельства происшествия, а также установить размер причинённого ущерба.
Как написала глава городского округа Истра Татьяна Витушева, пожару был присвоен третий ранг сложности. По ее словам, предварительная причина возгорания — несоблюдение техники безопасности.
При этом среди других версий возгорания — поджог и неисправность электрооборудования и проводки, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
На складе хранились миллионы различных товаров, ущерб оценивается в миллиарды рублей. Несмотря на обещания Ozon выплатить компенсации, производители готовятся к худшему.
Андрей Хватов, генеральный директор екатеринбургской компании «Фильд Рус», рассказал, что его бизнес активно пользуется складами Ozon. По его словам, продукция, которая находится на московских складах, составляет около 70% от всего количества.
«В чатах продавцов многие рассказывают, что только-только начали работать, набрали кредитов и закупили товар. А по итогу он весь сгорел. Я думаю, что большинство таких поставщиков попросту перестанут работать. Ожидание выплат от Ozon затянется, и не все смогут справиться с этим», - сказал он в беседе с URA.RU.
Во Всероссийском союзе страховщиков страховой случай оценили в 10 млрд рублей. Его назвали одним из крупнейших в последнее время, передает РБК.
При этом имущество Ozon – склад и все, что находилось в нем – застраховано в двух фирмах на сумму 17 млрд рублей. Склад застрахован в «Альфастраховании» на 6 млрд рублей, имущество – в «Ингосстрахе».
Акции компании на торгах Московской биржи снизились на фоне новости о пожаре на складе до 1158 рублей за бумагу, однако затем замедлили падение.
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