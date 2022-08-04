«Сгоревшие миллиарды»: Крупнейший пожар на складе Ozon ликвидировали

3 августа в округе Истра Московской области загорелся один из самых больших складов интернет-магазина Ozon. Только к утру 4 августа сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 55 тысяч кв.м. В результате происшествия в здании обрушилась кровля на площади 22 тысячи кв. м.

На месте происшествия работали более 150 человек и порядка 40 единиц техники. Для борьбы с огнём были направлены вертолёты Ка-32 и Ми-8, а также пожарный поезд.

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что более 1 тысячи сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

В пресс-службе «скорой помощи» Московской области сообщили, что пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, девятерым помощь оказали амбулаторно.