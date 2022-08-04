Ozon рассылает уведомления клиентам о задержке доставок из-за пожара

Покупатели интернет-магазина Ozon начали получать сообщения о задержке заказов из-за крупного пожара на складе компании в подмосковной Истре, сообщает ТАСС.

Связь с пропавшими в ходе пожара сотрудниками OZON установлена

Начали появляться сообщения, что время доставки покупок уточняется. Речь идёт о товарах, которые находились на загоревшемся складе. За недоставленные товары покупателям вернут деньги. Ozon также заплатит компенсации производителям, чьи товары сгорели на складе.

Напомним, сообщения о том, что при пожаре на подмосковном складе Ozon пропали 20 человек, не являются достоверными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарыМагазиныИнтернет-торговля
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