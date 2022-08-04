Ozon рассылает уведомления клиентам о задержке доставок из-за пожара

Начали появляться сообщения, что время доставки покупок уточняется. Речь идёт о товарах, которые находились на загоревшемся складе. За недоставленные товары покупателям вернут деньги. Ozon также заплатит компенсации производителям, чьи товары сгорели на складе.

Напомним, сообщения о том, что при пожаре на подмосковном складе Ozon пропали 20 человек, не являются достоверными.

