Связь с пропавшими в ходе пожара сотрудниками OZON установлена

Связь с сотрудниками Ozon, которые числились пропавшими в ходе пожара на складе компании в Подмосковье, установлена. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили агенству в экстренных службах, руководство установило местоположение сотрудников. Отмечается, что медпомощь им не требуется.

Ранее сообщалось, что 25 человек числятсяпропавшими без вести после пожара на складе OZON в Москве.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожары
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