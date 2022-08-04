Связь с пропавшими в ходе пожара сотрудниками OZON установлена
3 августа 202223:43
Связь с сотрудниками Ozon, которые числились пропавшими в ходе пожара на складе компании в Подмосковье, установлена. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как сообщили агенству в экстренных службах, руководство установило местоположение сотрудников. Отмечается, что медпомощь им не требуется.
Ранее сообщалось, что 25 человек числятсяпропавшими без вести после пожара на складе OZON в Москве.
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3 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru