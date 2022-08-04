Связь с пропавшими в ходе пожара сотрудниками OZON установлена

Связь с сотрудниками Ozon, которые числились пропавшими в ходе пожара на складе компании в Подмосковье, установлена. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили агенству в экстренных службах, руководство установило местоположение сотрудников. Отмечается, что медпомощь им не требуется.

Ранее сообщалось, что 25 человек числятсяпропавшими без вести после пожара на складе OZON в Москве.







