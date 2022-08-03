Уголовное дело возбудили по факту пожара на складе Ozon в Подмосковье

В сообщении говорится, что возбудить дело поручил глава ведомства Александр Бастрыкин, задача следователей - выяснить причины и обстоятельства происшествия, а также установить размер причинённого ущерба.

«Предварительно установлено, что 3 августа 2022 года на складе, расположенном в селе Петровское городского округа Истра, произошло возгорание. Пожар быстро распространился на большую площадь строения. Количество пострадавших устанавливается», - отметили в пресс-службе.

Ранее в Санкт-Петербурге полностью выгорели производственное помещение и металлический ангар деревообрабатывающего предприятия в посёлке Металлострой Колпинского района, материальный ущерб составил более 10 млн рублей, сообщают «Невские новости».

