Прокурор заявила о преступной группе полицейских, подбросивших наркотики Голунову
Прокурор Татьяна Паршинцева заявила, что бывшие сотрудники полиции, обвиняемые по делу журналиста Ивана Голунова, для совершения преступления создали преступную группу, сообщает РБК.
В суде гособвинитель рассказала, что общий замысел возник у Игоря Ляховца, который привлёк к исполнению Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова. Целью экс-полицейских являлись повышение служебных показателей и продвижение по службе.
Ляховец сделал ложное агентурное сообщение, что Голунов причастен к распространению наркотиков в московских клубах, после чего без достаточных оснований в отношении журналиста началась оперативная разработка и организована слежка.
Бывшие полицейские сами приобрели наркотики, а когда Голунова задержали, то подкинули запрещённые вещества сначала в его рюкзак, а затем в его квартиру.
В результате действий Ляховца и иных экс-сотрудников полиции, следователь был введён в заблуждение и на основании подложных доказательств привлёк Голунова в качестве обвиняемого по делу о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, после чего посадил журналиста под домашний арест.
Басманный суд Москвы в январе 2020 года арестовал пятерых бывших сотрудников полиции, которые приобрели и подложили Голунову наркотики. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и фальсификации доказательств. Уголовное преследование Голунова прекращено.
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